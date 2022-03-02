Стало известно, за сколько можно слетать в Петербург из Северо-Западных регионов на выходных

Стало известно, за сколько можно слетать в Петербург из Северо-Западных регионов на выходных
Стало известно, за сколько можно слетать в Петербург из Северо-Западных регионов на выходных. Фото: pixabay

Из Северо-Западных регионов России отправиться в Петербург самолетом в среднем можно за 9 528 рублей. Речь идет о длинных мартовских мартовских выходных, на которых для некоторых жителей путешествие в Северную столицу и обратно стало бы актуальным.

Издание «Peterburg2» провело исследование по данным сайта «Авиасейлс» и выяснило, какие билеты самые дешевые, а какие чуть подороже. За основу были взяты билеты с сообщением туда-обратно. В список самых выгодных предложений вошли Мурманск, Петрозаводск, Калининград, Вологда и Архангельск.

На сегодняшний день самые дешевые билеты оказались в Калининграде. С 5 по 8 марта в Петербург на одного взрослого можно заплатить 4 498 рублей. А вот самые дорогие билеты у жителей Вологды, где с 4 по 9 марта полет в Северную столицу будет стоить 17 413 рублей.

Петрозаводск занимает второе место по цене билетов. Самый дешевый полет с 6 по 8 марта будет стоит 10 268 рублей. Из Мурманска с 5 по 8 марта можно будет слетать за 8.6 тыс. Жители Архангельска могут заплатить за билеты туда-обратно — 6 860 рублей.

С 5 по 8 марта самый дешевый билет из самого Петербурга в Москву и обратно стоил 5 876 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что оплата проезда в общественном транспорте Северной столицы будет осуществляться по большей части на безналичной основе. Власти Петербурга рассказали о целях новой системы.

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