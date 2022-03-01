Власти Петербурга рассказали, почему в общественном транспорте хотят отказаться от налички

Власти Петербурга рассказали, почему в общественном транспорте хотят отказаться от налички. Фото: Baltphoto

Власти Петербурга рассказали, почему в общественном транспорте хотят отказаться от налички. Фото: Baltphoto

В скором времени оплата проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга будет осуществляться по большей части на безналичной основе. Когда, зачем и почему власти Петербурга решились на такой шаг, рассказал эксперт.

С апреля по июль 2022 года Северная столица поочередно переходит на новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой произойдут некоторые изменения с тарифами, маршрутами и способом оплаты. В частности планируется отменить обязательную оплату наличными в самом транспорте.

Прибегая к введению такого способа перед городом стоит две цели, рассказал замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрий Кучеров «78.ru». Во-первых, увеличить экономическую эффективность перевозок, — новая система позволит в значительной мере сократить фонд оплаты труда на кондукторов. Во-вторых, стоит задача уменьшить количество злоупотреблений кондукторами и водителями.

При этом эксперт отметил, что при внедрении новой системы речь не идет о полном отказе от оплаты проезда наличными. Купюры будут приниматься в пунктах продажи разовых билетов, заверил эксперт. По его словам, теперь оплата на «борту» транспортного средства наличными просто не будет являться обязательным условием.

Уже к первому апреля планируется развернуть до 100 точек продаж разовых билетов. Отмечается, что их можно будет приобрести в кассах метрополитена и кассах организатора перевозок.

Кучеров рассказал, что в настоящий момент идут переговоры с крупными ритейлами, имеющими представительство в большей части районов Петербурга. Также идет обсуждение с «Почтой России», РЖД.

«Мы работаем над этим и будем постепенно расширять сеть продаж билетов на базе QR-кодов. В этих точках со временем появится и возможность пополнения «Подорожника»», — заявил эксперт.

С первого апреля в рамках первого этапа новой транспортной модели в Петербурге на улицы города выйдут с полностью готовой инфраструктурой — остановками, диспетчерскими станциями, разворотными кольцами, — 864 автобуса.

Следующее изменение — вступит в действие пересадочный тариф «60 минут». Благодаря ему в течение часа пассажиры смогут совершать неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте.

Также будут отменены зонные тарифы для жителей удалённых районов Петербурга. Это будет сделано с целью сохранения средств жителей, чтобы они не переплачивали за проезд.

В городе планируют убрать все коммерческие маршруты, и в результате, по итогу транспортной реформы, граждане смогут использовать льготные проездные на всех видах общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Hyundai временно приостанавливает свою работу в Северной столице из-за недостатка комплектующих и проблемы с их поставкой.