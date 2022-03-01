Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостанавливает работу до 5 марта из-за недостатка деталей

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостанавливает работу до 5 марта из-за недостатка деталей
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостанавливает работу до 5 марта из-за недостатка деталей. Фото: pixabay

Российский завод Hyundai временно приостанавливает свою работу в Северной столице, что связано с недостатком комплектующих и проблемой их поставки.

Работа завода Hyundai будет ориентировочно будет приостановлена с 1 по 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Завод «ХММР» временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что завод «ХММР» планирует возобновить производство 9 марта 2022 года. Подчеркивается, что и раньше завод периодически сталкивался с перебоями в поставке автокомпонентов. Такая ситуация иногда складывается с конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России могут приступить к национализации западных активов, чтобы компенсировать вынужденные потери от санкций.

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