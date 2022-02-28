Национализация западных активов: какие предприятия в Петербурге смогут ответить на санкции

В понедельник, 28 февраля, стало известно из заявления Франции о конфискации недвижимости, яхт и автомобилей российских олигархов. В связи с этим в России могут приступить к национализации западных активов, чтобы компенсировать вынужденные потери.

О возможной национализации западных активов и том, какие предприятия для этого есть в Санкт-Петербурге, рассказала «Мойка78». Всего в городе насчитывается 7 таких фабрик и заводов.

Первый — завод по производству бытовой техники Bosch, далее Американская компания Procter & Gamble производит в Петербурге бритвы Gillette, также Британцы из Unilever занимаются средствами гигиены и пищевой продукцией. В Санкт-Петербурге также находится завод японского производителя сигарет Japan Tobacco International. Кроме того, в Петербурге размещена компании Mars и Сoca-Cola.

Из техники в Петербурге промышляет корейский Hyundai и японский Toyota. В Стрельне располагаются производители немецкой марки Bosch.

Отмечается, что по данным информационной системы СБИС, все перечисленные заводы приносят городу более 5 млрд рублей. «Мойка 78» направила запрос на имя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика с целью узнать, чем обернется национализация для этих заводов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские банки на фоне обострения ситуации в России решили повысить ставки по кредитам, чтобы клиенты не брали кредиты в условиях паники. Некоторые банки и вовсе приостановили выдачу кредитов.