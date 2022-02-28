Российские банки поднимают ставки по кредитам из-за паники на фоне санкций

Банки создают "заградительные ставки", чтобы клиенты не брали спонтанные кредиты из-за паники в ожидании роста цен. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Банки создают "заградительные ставки", чтобы клиенты не брали спонтанные кредиты из-за паники в ожидании роста цен. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские банки на фоне обострения ситуации в стране решили повысить ставки по кредитам, чтобы клиенты не брали кредиты в условиях паники. Некоторые банки и вовсе приостановили выдачу кредитов.

Как сообщает «Коммерсант», кредитные организации решили пересмотреть риск-политику в отношении клиентов и ценовую политику по продуктам. Ряд банков принял решение повысить ставки.

Так, в Совкомбанке повышение в среднем на 2 п.п., а стоимость отдельных ипотечных кредитов превысила 14-15% годовых. Банк «Дом.РФ» повышает ставки по некоторым продуктам на 2,5 п.п.

По данным источника газеты, Московский кредитный банк (МКБ) и вовсе приостановил выдачу ипотеки даже по одобренным кредитам. Утверждается, что мера временная — до изменения ценовых параметров продуктов. Однако в банках эту информацию отрицают. В МКБ заявили, что работают в обычном режиме, а все одобренные кредиты продолжают выдаваться.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что банки создают «заградительные ставки», чтобы клиенты не брали спонтанные кредиты из-за паники в ожидании роста цен.

Кроме того, сообщается, что выдачу потребительских кредитов приостановили банки «Уралсиб», МКБ, «Зенит» и Локо-банк. В «Зените» указали, что продолжают прием заявок, отметив, что «сейчас идет пересчет ценовых параметров».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как отразится отключение банков от SWIFT на россиянах.