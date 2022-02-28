Как отразится отключение банков от SWIFT на россиянах

Ограничения в работе системы SWIFT в России введут, но пока это касается только санкционных банков.

Об ограничениях заговорили 2014 году. Теперь западные страны приступили к реализации этих планов. В нынешней ситуации принято решение отключить ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Открытие» и Новикомбанк, сообщает РБК.

Зарубежные партнеры не могут больше взаимодействовать с этими финансовыми учреждениями. Сбербанк тоже частично пострадал – наложены ограничения на американские корреспондентские счета, однако суммы на них не заблокированы.

Не вся Европа согласилась с экономическими санкциями. Ряд стран, опасающихся за экономику, высказывались против. Причина в том, что ограничения отразятся на оплате топлива, поставляемого из России.

Ранее Германия не поддерживала планы изолировать российские банки от SWIFT. Между тем, в субботу ее министры сообщили о проработке вопроса. Они ищут пути свести «побочки» к минимуму, чтобы отключение «затрагивало нужных людей».

В ночь на 27 февраля подтвердилась информация, что ограничения коснутся не всего финансового сектора, а отдельных участников рынка. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции могут быть ужесточены.

Система SWIFT внедрена в 1973 году. Она объединяет 11 000 учреждений из 200 государств и регионов. Ранее из нее вывели только Иран, причем это было сделано дважды – в 2012 и в 2018 году.

Директор французского отделения компании Aperio Intelligence Джордж Волошин пояснил, что есть несколько вариантов развития событий. Если ситуация с Россией будет складываться по иранскому сценарию 2018 года, то подсанкционные банки добавят в лист SDN.

Затем внедрят вторичные санкции и известят SWIFT, что нужно изолировать их от американских парнеров. Не исключено и то, что неугодные банки включат в блокирующий список ЕС, когда SWIFT как бельгийская компания отключает банки автоматически. Подобным образом запад поступил с Ираном в 2012 году.

Разработан и специальный сценарий для изоляции всех участников финансовых операций из России. Вариант с точечным отключением отдельных юридических лиц маловероятен, так как велика вероятность ошибок.

На внутренних операциях санкции не отразятся, так как есть российский аналог SWIFT (СПФС). Система объединяет банки России и ближнего зарубежья. А вот компании, имеющие западных партнеров, будут вынуждены искать альтернативные варианты проведения операций и сроки их увеличатся.