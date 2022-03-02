«Обновления» с сюрпризом: мошенники начали играть на стремлении людей к безопасности

«Обновления» с сюрпризом: мошенники начали играть на стремлении людей к безопасности
Перейдя по ссылке в баннере, хозяин устройства перебрасывался на фишинговые страницы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Несмотря на то, что внимание общественности приковано к проблемам на мировой политической арене, мошенники не дремлют. Они продолжают придумывать новые способы, чтобы обогатиться за чужой счет.

РИА «Новости» сообщает о новом способе мошенничества, который в последнее время стал популярен среди киберпреступников. Речь идет о вредных программах, внедряющихся в мобильное устройство под видом обновлений.

Как передает компания по кибербезопасности Angara Security, мошенники предлагают своим жертвам обновить браузер. Баннер с соответствующей ссылкой появляется на экране устройства.

Обычно такие рекламные предложения выскакивают на сайтах популярных интернет-магазинов. В сообщении говорится, что данные обновления сделают работу в браузере андроида безопаснее. Кликнув по баннеру и разрешив апгрейд, владелец гаджета запускает опасное программное обеспечение.

Составляя текст, аферисты не слишком заморачивались. Всем отправлялось одно и то же сообщение со словами, что 89-я версия браузера устарела и нуждается в обновлении. При том что у многих пользователей стоит более поздняя версия, мало кто вникал в детали. Доверчивые граждане машинально принималb запрос.

Преступники учли, что обстановка в экономике страны сегодня многих выбивает из колеи, и решили использовать это в своих корыстных целях. Главный упор они сделали на стремлении людей к безопасности, в которой они сейчас особенно нуждаются.

Времени на то, чтобы вникать в детали, у многих сегодня нет, поэтому они легко попадаются в сети аферистов. Перейдя по ссылке в баннере, хозяин устройства перебрасывался на фишинговые страницы. Как пояснила представитель Angara Security Татьяна Лынова, там ему предлагают указать данные для авторизации аккаунта. Также сделав клик по баннеру, многие запускали у себя загрузку опасного документа.

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