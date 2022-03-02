Пискарев рассказал, что в Думу внесли поправки о наказании за распространение фейков о ВС РФ

Пискарев рассказал, что в Думу внесли поправки о наказании за распространение фейков о ВС РФ
Пискарев рассказал, что в Думу внесли поправки о наказании за распространение фейков о ВС РФ. Фото: Госдума РФ

В Думу РФ внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он заявил, что уголовная ответственность за ложную информацию о ВС РФ будет прописана в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные действия США, а также других государств. Об этом сообщают РИА Новости.

Раньше такой проект был принят Госдумой в первом чтении. Сегодня же, 2 марта, были подписаны поправки. По словам Пискарева, их внесли в комитет по законодательству для дальнейшего рассмотрения на сессии Государственной думы.

По данным ТАСС, раньше Пискарев утверждал, что за изготовление и распространение фейков, согласно поправкам, предусматривается наказание до трех лет лишения свободы. В случае, когда дезинформация используется специально с целью злоупотреблением своего служебного положения срок может составить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, которое заключается в уголовном наказании за публичные фейки о действиях Вооруженных сил РФ.

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