Евросоюз запретил продавать банкноты евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию. Фото: pixabay

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию. Фото: pixabay

Европейский союз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты номиналом в евро в Российскую Федерации.

Об этом говорится в информации, выложенной на сайте Союза в среду, 2 марта.

Однако запрет не распространяется для физических лиц и для дипломатов.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal.