Правительство намерено устроить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября

Россиянам хотят предоставить отсрочку оплаты кредитов. По мнению авторов законопроекта, направленного в Госдуму РФ, приостановить обязательные платежи нужно до 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что депутаты совместно с парламентом разрабатывают механизмы поддержки россиян в условиях санкций. Чтобы действия западных стран не ударили по благосостоянию граждан, планируется принять комплекс мер.

Как стало известно, скоро Государственная Дума рассмотрит законопроект, разработанный с целью защиты россиян в условиях борьбы с кризисом. Он определяет временные рамки кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Не исключено, что период отсрочки ежемесячных платежей продлится после указанной даты. При необходимости в дальнейшем могут быть приняты соответствующие поправки.

Также проект закона предполагает оказание поддержки отдельным сегментам экономики. В том числе планируется сделать более доступным получение разрешений и лицензий, которые сегодня являются обязательными. Речь идет о приобретении товаров, работ, услуг для нужд государства и муниципалитетов.

В рамках рассмотрения проекта будут проработаны и другие вопросы. В том числе есть ряд инициатив, касающихся норм правоотношений в сфере деятельности российских страховщиков.

В Российской Федерации уже применялась практика кредитных каникул. Весной 2020 года поводом для такой меры послужила эпидемия коронавирусной инфекции. Россиян освободили от уплаты ежемесячных взносов банкам до 30 сентября 2021 года.

Затем была введена еще одна отсрочка — с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. В результате часть россиян смогла либо временно приостановить выплаты финансовым учреждениям, либо вносить меньший ежемесячный платеж.