Какие альтернативы бесконтактной оплате со смартфона существуют в России

На территории Российской Федерации в зарубежных системах мобильных платежей наблюдаются сбои из-за введенных против некоторых российских банков санкций. В некоторых случаях системы могут вообще не работать, но есть решение.

Существует несколько альтернатив той оплаты, к которой уже успели привыкнуть граждане России. Об этом рассказали РИА Новости.

На большей части смартфонов сейчас установлены платежные приложения вроде Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, с которыми сейчас могут наблюдаться проблемы. Карты, которые привязаны к этим системам, поддерживаются международными Visa или Mastercard. При этом введенные санкции усложняют оплату покупки как с телефона, так и в онлайне.

Отмечается, что Apple уже ограничила свои сервисы в России, поэтому для некоторых владельцев айфонов наступили не самые легкие времена. Кроме того, оплатить покупку со смартфонов не получится и у пользователей банков, которые попали под санкции, а именно ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Центральный банк России рекомендует носить с собой пластиковый вариант банковской карты вне зависимости от того, попал ли банк под санкции или нет.

Google Pay и Samsung Pay до сих пор работают в России, но на всякий случай стоит задуматься об альтернативных способах оплаты со смартфона, которые будут работать в России даже в сложившихся условиях.

Первый и самый надежный способ — это оформление карты отечественной платежной системы МИР в любом российском банке, с которой работают Samsung Pay и Apple Pay, при этом оплата происходит посредством телефона с NFC. Те, кто владеет Android смогут пользоваться отечественным Mir Pay. Приложение можно найти в Google Play Store и магазине AppGallery от Huawei.

Второй способ подойдет для клиентов «Сбера» и носит название сервис SberPay. Его можно включить в мобильном приложении банка без установки дополнительного программного обеспечения. Чтобы активировать систему понадобится блокировка смартфона — биометрия или пароль. При все этом есть два условия: первое, — SberPay не всегда распознает Visa и Mastercard. Второе, — сервис может быть не доступен для устройств Apple.

Таким образом, пользователи компании Apple вероятнее всего пока полностью потеряли возможность бесконтактной оплаты смартфоном.

В Центробанке напомнили, что все средства клиентов любых банков на счетах, которые привязаны к карте, доступны в любое время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за участившихся сбоев pay-систем в РЖД рекомендовали пассажирам оплачивать электронные билеты с помощью ввода данных с банковской карты.