На фоне сбоев pay-систем РЖД порекомендовало пассажирам оплачивать проезд картой

На фоне сбоев pay-систем РЖД порекомендовало пассажирам оплачивать проезд картой
На фоне сбоев pay-систем РЖД порекомендовало пассажирам оплачивать проезд картой. Фото: Baltphoto

Из-за участившихся сбоев pay-систем в РЖД посоветовали пассажирам оплачивать электронные билеты с помощью ввода данных с банковской карты.

При оплате электронных билетов, сервисов в поездах дальнего следования, также в Сапсанах пассажирам рекомендуется использовать карту для оплаты покупки. Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть не доступными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты», — заключили в компании.

До этого Банк России также рекомендовал гражданам на всякий случай носить с собой пластиковый вариант карты, на случай, если сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay не будут работать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мобильное приложение петербургской сети аптек «Озерки» подверглось атаке злоумышленников в ночь с 28 февраля на 1 марта.

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