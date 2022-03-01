На фоне сбоев pay-систем РЖД порекомендовало пассажирам оплачивать проезд картой

Из-за участившихся сбоев pay-систем в РЖД посоветовали пассажирам оплачивать электронные билеты с помощью ввода данных с банковской карты.

При оплате электронных билетов, сервисов в поездах дальнего следования, также в Сапсанах пассажирам рекомендуется использовать карту для оплаты покупки. Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть не доступными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты», — заключили в компании.

До этого Банк России также рекомендовал гражданам на всякий случай носить с собой пластиковый вариант карты, на случай, если сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay не будут работать.

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