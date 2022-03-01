В ночь на 1 марта злоумышленники взломали приложение петербургской сети аптек «Озерки»

В ночь на 1 марта злоумышленники взломали приложение петербургской сети аптек &#171;Озерки&#187;
В ночь на 1 марта злоумышленники взломали приложение петербургской сети аптек "Озерки". Фото: pixabay

Мобильное приложение петербургской сети аптек «Озерки» подверглось атаке взломщиков в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Стало известно, что злоумышленники получили доступ к приложению и начали рассылать клиентам сообщения, касающиеся событий на Украине. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил сам пользователь приложения.

Отмечается, что на телефоны пользователей сети аптек «Озерки» с часа ночи начали приходить оповещения о событиях на Украине. В частности указывались данные о числе погибших граждан во время специальной операции.

Проблемы в работе приложения есть до сих пор, но сайт сети работает в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сайты средств массовой информации в России подверглись хакерской атаке. Масштабная атака была совершена в понедельник, 28 февраля. Злоумышленники разместили на сайтах информацию, которая не соответствуют действительности.

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