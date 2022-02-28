Сайты российских СМИ подверглись масштабной хакерской атаке

Сайты средств массовой информации подверглись хакерской атаке. Об этом сообщили ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия», Forbes и другие.

Масштабная атака была совершена в понедельник, 28 февраля. Злоумышленники разместили на сайтах информацию, которая не соответствуют действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на Департамент корпоративных коммуникаций агентства.

«Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками», — говорится в сообщении.

В частности, информацию о взломе сайта подтвердили в Forbes Russia, заявив, что на главной странице появился текст провокационного содержания, якобы написанный от лица журналистов.

Проблемы с работай также были зафиксированы и на сайтах газет «Известия» и «Коммерсантъ», что подтвердили их представители.

К настоящему моменту, недоступен остается сайт Forbes.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» против России.