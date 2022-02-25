Хакеры из Anonymous объявили «кибервойну» России

Хакеры из Anonymous объявили &#171;кибервойну&#187; России
Также группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Фото: Pixabay

Хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» против России.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…», — говорится в заявлении группы взломщиков в Twitter-аккаунте.

Также группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT.

Сайты телеканала RT с вечера четверга подверглись DDoS-атакам. Сообщалось, что почти треть адресов, с которых ведутся атаки, находятся в Соединенных Штатах.

Вечером в четверг проблемы с работой также наблюдались на сайте Кремля, правительства РФ и Совфеда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об отсутствии DDoS-атаки на сайт Кремля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ.

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