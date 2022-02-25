Хакеры из Anonymous объявили «кибервойну» России

Хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» против России.
«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…», — говорится в заявлении группы взломщиков в Twitter-аккаунте.
Также группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT.
Сайты телеканала RT с вечера четверга подверглись DDoS-атакам. Сообщалось, что почти треть адресов, с которых ведутся атаки, находятся в Соединенных Штатах.
Вечером в четверг проблемы с работой также наблюдались на сайте Кремля, правительства РФ и Совфеда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об отсутствии DDoS-атаки на сайт Кремля.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ.