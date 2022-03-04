Facebook в России заблокирован по решению Роскомнадзора

Facebook в России заблокирован по решению Роскомнадзора
Facebook в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Фото: Pixabay

Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России.

О блокировке социальной сети Facebook стало известно сегодня, 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки. За последнее время было замечено ограничение доступа к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today и изданий «Лента.ру», а также «Газета.ру».

Подобные ограничение, по замечанию ведомства, запрещаются Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.

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