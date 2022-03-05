Россиянам хотят вернуть прежний пенсионный возраст

Возможно, в скором времени россияне смогут раньше уходить на заслуженный отдых. «Справедливая Россия» считает, что в нынешних экономических условиях необходимо опустить пенсионный возраст до рамок, существовавших в Российской Федерации со времен Советского союза.

Планируется, что женщины смогут прекращать работать в 55 лет, а мужчины – по достижении 60 лет, пишет PRIMPRESS. Отмечается, что сегодня Государственная дума планирует разработать ряд инициатив, направленных на стабилизацию экономики страны после введения западных антироссийских санкций.

Россияне должны получить поддержку государства в условиях кризиса экономики, чтобы обстановка на политической арене не привела к падению уровня жизни простых граждан.

В ходе заседания в нижней палате парламента председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов озвучил мнение, что сейчас возврат к старому пенсионному возрасту будет как никогда актуален. Реформа Пенсионного фонда России 2018 года должна быть отменена.

Кроме того, политик считает необходимым вернуть индексацию выплат россиянам, которые по достижению пенсионного возраста продолжают трудиться. Пока их выплаты из ПФР не подлежат увеличению.

Военные пенсионеры, по мнению парламентария, тоже нуждаются в дополнительных надбавках. Рост пенсий на 8,6% превышает официальную инфляцию, но их выплаты по-прежнему рассчитывают исходя из величины довольствия, и это равняется далеко не 100 процентам.

Ранее сообщалось, что депутаты совместно с правительством готовят комплекс мер поддержки россиян. Особое внимание сегодня требуется уделить наиболее уязвимой категории – пенсионерам. Отмечается, что неработающие пожилые россияне должны получить надбавки и внеплановые индексации.