На Восстания провели экстренную эвакуацию из-за вспыхнувшего в здании офиса

На Восстания провели экстренную эвакуацию из-за вспыхнувшего в здании офиса
На Восстания провели экстренную эвакуацию из-за вспыхнувшего в здании офиса. Фото: "Яндекс.Карты"

В воскресенье, 6 марта, спасатели боролись с огнем в одном из офисов Центрального района.

Около 11:29 в экстренные службы поступило сообщение о разбушевавшемся огне в офисе дома 55 по улице Восстания. Спасатели сразу же отправились на место происшествия.

По прибытию удалось установить, что горит офисное помещение на втором этаже. Огонь полностью охватил комнату площадью 10 квадратных метров.

В результате была проведена экстренная эвакуация. Этажом ниже располагается кафе и супермаркет.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 3 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

Пожар удалось ликвидировать в 11:54. Все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с самого утра спасатели работали по устранению масштабного пожара в воскресенье, 6 марта. Выяснилось, что огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Чтобы потушить пожар ушло почти два часа.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб происшествия улица восстания Центральный район


 

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