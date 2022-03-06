Ранним утром воскресенья в Невском районе гаражи тушили около двух часов

Ранним утром воскресенья в Невском районе гаражи тушили около двух часов. Фото: pixabay

Ранним утром воскресенья в Невском районе гаражи тушили около двух часов. Фото: pixabay

В Невском районе Санкт-Петербурга с самого утра спасатели работали по устранению масштабного пожара. Возгорание произошло по адресу: 1-й Обуховский проезд, 8.

В воскресенье, 6 марта, около 06:16 в экстренные службы поступило сообщение о воспламенении гаражей в Невском районе. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия.

Выяснилось, что огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Чтобы потушить пожар ушло почти два часа.

В результате, ликвидировать возгорание удалось только в 8 часов. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали инцидента уточняются.

Пожар тушили 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 марта в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру. В 23:45 пожар ликвидирован. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.