На Тихорецком проспекте почти час полыхала однушка

Пожар случился в доме на Тихорецком проспекте. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

Пожар случился в доме на Тихорецком проспекте. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру.

Возгорание случилось в субботу, 5 марта, по адресу: Тихорецкий проспект, дом 9. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:02. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной отдельной квартире обгорела оконная рама на площади 0,5 квадратных метров.

В 23:45 пожар ликвидирован. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Северном проспекте унес жизнь одного человека. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Личность погибшего устанавливается. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.