Пожар на Северном проспекте унес жизнь одного человека

Пожар на Северном проспекте унес жизнь одного человека
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 12 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:18 мск.

На Северном проспекте, 8 корпус 2 в двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности. Справиться с огнем удалось в 09:02 мск.

На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Личность погибшего устанавливается. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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