Стриминговый сервис Netflix принял решение о приостановке работы в России

В связи с событиями на Украине стриминговый сервис Netflix временно приостанавливает свою работу на территории России.

О приостановке работы в России Netflix стало известно в воскресенье, 6 марта. Как рассказал представитель компании, соответствующее решение было принято на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — заявил представитель компании.

До этого руководство компании рассказало, что Netflix отменяет трансляцию 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, даже несмотря на требование законодательства России.

Netflix был внесен Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В связи с этим сервис обязан был исполнить требования статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», включая распространение 20 федеральных телеканалов России. Отмечается, что эта норма вступила в силу в марте 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что социальная сеть TikTok приостанавливает распространение нового контента и ведение прямых эфиров в России.