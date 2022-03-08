Производитель косметики Estée Lauder закрывает магазины в России

Производитель закроет все магазины и прекратит поставки всем розничным продавцам в России. Фото: pexels

Производитель закроет все магазины и прекратит поставки всем розничным продавцам в России. Фото: pexels

Американская компания по производству косметики Estée Lauder сообщила о приостановке деятельности в России.

На официальном сайте Estée Lauder сообщается, что вся коммерческая деятельность на территории РФ будет приостановлена. Производитель закроет все магазины и прекратит поставки всем розничным продавцам в России.

В компании пообещали предоставить компенсацию и оказать поддержку всем сотрудникам, работающим в России.

В Estée Lauder входят такие бренды косметики и парфюмерии, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Donna Karan Cosmetics, Michael Kors Beauty, Tommy Hilfiger Toiletries и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple запретила пользователям из России смотреть свою презентацию.