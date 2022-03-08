Производитель косметики Estée Lauder закрывает магазины в России

Производитель косметики Estée Lauder закрывает магазины в России
Производитель закроет все магазины и прекратит поставки всем розничным продавцам в России. Фото: pexels

Американская компания по производству косметики Estée Lauder сообщила о приостановке деятельности в России.

На официальном сайте Estée Lauder сообщается, что вся коммерческая деятельность на территории РФ будет приостановлена. Производитель закроет все магазины и прекратит поставки всем розничным продавцам в России.

В компании пообещали предоставить компенсацию и оказать поддержку всем сотрудникам, работающим в России.

В Estée Lauder входят такие бренды косметики и парфюмерии, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Donna Karan Cosmetics, Michael Kors Beauty, Tommy Hilfiger Toiletries и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple запретила пользователям из России смотреть свою презентацию.

Estée Lauder косметика магазины парфюмерия санкции


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Производитель косметики Estée Lauder закрывает магазины в России
Японская платежная система JCB уходит из России
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 550 человек
Коронавирус унес жизни еще 59 петербуржцев
Apple запретила пользователям из России смотреть свою презентацию
В России за сутки выявили более 66,5 тысяч заболевших COVID
В Петербурге за сутки COVID заболели 2 748 человек
Зеленский заявил о готовности обсуждать признание Крыма, ДНР и ЛНР