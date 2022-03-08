Apple запретила пользователям из России смотреть свою презентацию

Американская компания Apple российским пользователям доступ к весенней презентации.
Зрители из России не смогут увидеть презентацию новых продуктов Apple ни на официальном сайте, ни на YouTube.
При открытии страницы с трансляцией на YouTube появляется экран с надписью «Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».
Весенняя презентация Apple состоится 8 марта в 21:00 мск. Пользователям должны представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России.