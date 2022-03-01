Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России

Компания Apple заявила, что из-за ситуации на Украине приняла решение приостановить продажу своей продукции в России.

Как отмечает компания, система платежей Apple Pay «и другие услуги» теперь ограничены в РФ. Товары Apple нельзя приобрести на официальном сайте компании в России, пишет РИА Новости.

В графе «Доставка» сообщается «в настоящее время недоступно». Кроме этой надписи ничего больше не написано.

При этом ритейлер этой техники в РФ re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии были в продаже еще вчера, то есть 1 марта, серия 13 pro уже была недоступна.

У других неофициальных ритейлеров пока есть вся линейка товара Apple.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.