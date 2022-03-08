Центробанк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банки временно не будут продавать наличную валюту россиянам.

Об этом в среду, 9 марта, сообщает ТАСС.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — сообщает регулятор.

У россиян будет возможность открывать новые валютные счета и вклады. Однако снять с них денежные средства временно можно будет лишь в рублях по рыночному курсу.

Отмечается, что банки временно не будут продавать наличную валюту гражданам. А вот обменять валюту на рубли можно будет, когда угодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз запретил продавать банкноты евро в Россию.