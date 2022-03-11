Гранату нашли возле дома на Полюстровском

Гранату нашли возле дома на Полюстровском
Находку утилизируют. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Накануне в Калининский район Петербурга вызывали взрывотехников из-за найденного предмета, похожего на гранату.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу, все случилось днем 10 марта у дома №59 по Полюстровскому проспекту. Работники одного из предприятий нашли на газоне похожий на гранату предмет и вызвали правоохранителей.

Прибывшие росгвардейцы оградили место происшествия и накрыли находку локализатором взрыва «Фонтан». Вскоре предмет обследовали специалисты-взрывотехники.

Выяснилось, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Опасности он не представляет. Находку утилизируют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший.

взрывотехники граната новости СПб Полюстровский проспект


 

Ещё на Gazeta.SPb
Молодежное движение «Весна» останавливает свою деятельность
В Китае сильно увеличилось число зараженных коронавирусом
Эксперт раскрыл секрет, как мошенники могут использовать санкции против россиян
С 13 марта Бермуды временно останавливают летные сертификаты для самолетов ...
Университет Хопкинса: на 13 марта по всему миру от коронавируса скончалось ...
К 11 часам воскресенья петербуржцы могут столкнуться всего лишь с ...
В Петербурге текущая неделя завершается плюсом
Утром воскресенья уборочная техника Петербурга отдыхает вместе с жителями