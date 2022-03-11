Гранату нашли возле дома на Полюстровском

Накануне в Калининский район Петербурга вызывали взрывотехников из-за найденного предмета, похожего на гранату.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу, все случилось днем 10 марта у дома №59 по Полюстровскому проспекту. Работники одного из предприятий нашли на газоне похожий на гранату предмет и вызвали правоохранителей.

Прибывшие росгвардейцы оградили место происшествия и накрыли находку локализатором взрыва «Фонтан». Вскоре предмет обследовали специалисты-взрывотехники.

Выяснилось, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Опасности он не представляет. Находку утилизируют.

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