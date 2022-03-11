В Ленобласти произошла смертельная авария: среди пострадавших — ребенок

В результате ДТП скончался один человек. Фото: pixabay.com

В результате ДТП скончался один человек. Фото: pixabay.com

Один человек погиб, еще четверо получили различные травмы.

Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По факту смертельной аварии было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все произошло 10 марта, вечером, на 74 км автодороги «Южное полукольцо» Гатчинского района.

35-летний мигрант на «Рено Лагуна» решил обогнать авто. На «встречке» он столкнулся с «Рено Логан».

В результате 47-летний петербуржец на «Логане» погиб на месте. Его 11-летний пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Водитель «Рено Лагуна» в состоянии средней степени тяжести и два его пассажира в тяжелом состоянии также были госпитализированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области под городом Волхов произошла смертельная авария с участием двух машин. Не выжили три человека.