Россиян предупредили о возможных замедлениях в Mir Pay

Жителей России предупредили, что в настоящее время может наблюдаться замедление работы Mir Pay.

Отмечается, что вероятное замедление работы Mir Pay связано с большим количеством загрузок новых карт. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление сервиса.

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», — говорится в уведомлении на сайте.

Подчеркивается, что не нужно предпринимать дополнительных действий по переподключению своей карты, просто нужно зайти в приложение чуть позже. В сервисе информировали, что в скором времени скорость работы карт будет увеличена.

Mir Pay является мобильным приложением платежной системы «Мир». Оно предназначено для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Этим приложением в настоящий момент могут пользоваться только владельцы устройств ОС Android.