«Практически невозможно купить»: какие лекарства трудно достать в Петербурге и Ленобласти

Отечественные аптеки закупают важные для людей с больной щитовидкой лекарства из Германии. Фото: pixabay

Отечественные аптеки закупают важные для людей с больной щитовидкой лекарства из Германии. Фото: pixabay

На фоне введенных санкций и закрытия неба для России сроки доставки из Германии, откуда отечественные аптеки закупают важные для людей с больной щитовидкой лекарства, увеличились.

Так, выяснилось, что в Петербурге и в Ленинградской области практически невозможно сейчас найти лекарства «Эутирокс» и «L-Тироксин». Об этом рассказали 47news.

Отмечается, что главное действующее вещество названных препаратов — это левотироксин натрия, не имеющий пока в России аналогов.

Как оказалось, на горячей линии 003, который является информационным партнером более чем 200 аптек, подтвердили, что в Северной столице запасы препарата подходят к концу. По сети «ЛенОблФарма» лекарства тоже практически не осталось. В Ленобласти лекарства также не купить.

При этом Левотироксин натрия входит в список лекарств, выдающихся бесплатно. В сложившейся ситуации из-за того, что препарат закончился, по льготе его тоже не получить, подчеркнули в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга. Также в ведомстве добавили, что в ближайшее время будет новая закупка препарата. При этом в областном соцблоке 47news информировали, что поставки бесплатного лекарства для жителей Ленобласти не прекращались.