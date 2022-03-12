Песни Pink Floyd могут пропасть с цифровых платформ России и Белоруссии

Произведения группы Pink Floyd с 1987 года в скором времени, вероятно, нельзя будет послушать на территории России и Белоруссии.

Британский музыкант и один из бывших участников группы Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что музыка, песни его группы, а также сольные записи с 1987 года будут удалены с цифровых платформ России и Белоруссии. Об этом музыкант написал в Instagram группы.

«Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России и Белоруссии», — отмечается также и в заявлении на станице музыканта в Twitter.

Свое решение группа Pink Floyd связала с ситуацией на Украине. Коллектив распался в 1994 году, но позже собрался вновь. Окончательно группа распалась в 2015 году. Один из самых известных альбомов Pink Floyd — «Стена», который был выпущен в 1979 году.