По факту травмирования ребенка после наезда школьного автобуса в Ленобласти началась проверка

Девочка попала под колеса автобуса. Фото: Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области

Девочка попала под колеса автобуса. Фото: Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области

8-летняя девочка каталась с горки, когда на нее наехал школьный автобус.

Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области в субботу, 12 марта.

Все произошло в Волосовском районе 11 марта. Маленькая ученица каталась со снежной горки, которая получилась после уборки снега. Вблизи располагалась остановка школьного автобуса. Малышка получила травмы в результате наезда на нее школьного автобуса после скатывания с горки.

В больнице пострадавшей девочке была оказана необходимая помощь.

Вскоре были получены объяснения должностных лиц учебного заведения, а также водителя указанного автобуса.

Началась доследственная проверка.

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