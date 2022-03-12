По факту травмирования ребенка после наезда школьного автобуса в Ленобласти началась проверка

По факту травмирования ребенка после наезда школьного автобуса в Ленобласти началась проверка
Девочка попала под колеса автобуса. Фото: Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области

8-летняя девочка каталась с горки, когда на нее наехал школьный автобус.

Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области в субботу, 12 марта.

Все произошло в Волосовском районе 11 марта. Маленькая ученица каталась со снежной горки, которая получилась после уборки снега. Вблизи располагалась остановка школьного автобуса. Малышка получила травмы в результате наезда на нее школьного автобуса после скатывания с горки.

В больнице пострадавшей девочке была оказана необходимая помощь.

Вскоре были получены объяснения должностных лиц учебного заведения, а также водителя указанного автобуса.

Началась доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Бабушкина таксист во время конфликта выстрелил выстрелил в мужчину.

Волосовский район ленобласть наезд автобуса происшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России могут зафиксировать цены на продукты питания
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории
Владимир Путин узаконил регистрацию прав на иностранные самолеты