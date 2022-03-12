По факту травмирования ребенка после наезда школьного автобуса в Ленобласти началась проверка

8-летняя девочка каталась с горки, когда на нее наехал школьный автобус.
Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Ленинградской области в субботу, 12 марта.
Все произошло в Волосовском районе 11 марта. Маленькая ученица каталась со снежной горки, которая получилась после уборки снега. Вблизи располагалась остановка школьного автобуса. Малышка получила травмы в результате наезда на нее школьного автобуса после скатывания с горки.
В больнице пострадавшей девочке была оказана необходимая помощь.
Вскоре были получены объяснения должностных лиц учебного заведения, а также водителя указанного автобуса.
Началась доследственная проверка.
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