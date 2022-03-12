Малыш, выпавший из кроватки в детском саду, весь переломался в Ленобласти

Недосмотр воспитателей привел к грустным последствиям.

Как сообщает 78.ru, ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Малыш упал из кроватки в детском саду. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Двухлетнего воспитанника детского сада передали медикам после того, как он упал из кроватки в детском саду в деревне Кальтино в Ленинградской области.

Как отмечает издание, произошло все вследствие недосмотра воспитателей учреждения. В результате случившегося малютка оказался в больнице в состоянии средней тяжести с множественными переломами.

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