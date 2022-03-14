«Лежит, разговаривает»: на улице Маяковского авто сбило девушку на переходе

&#171;Лежит, разговаривает&#187;: на улице Маяковского авто сбило девушку на переходе
Скорая уже прибыла на место случившегося. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Центральном районе Петербурга автомобиль наехал на девушку на пешеходном переходе.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в понедельник вечером, 14 марта, молодую девушку сбила машина. Произошло это на улице Маяковского.

На место дорожно-транспортного происшествия приехала карета скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев происходящего, потерпевшая находилась в сознании. Несчастная продолжала лежать на асфальте и ждать медиков. В это время с ней разговаривали прохожие.

В настоящий момент еще нет данных о состоянии женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте в Петербурге. По факту случившего проводится проверка.

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