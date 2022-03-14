«Лежит, разговаривает»: на улице Маяковского авто сбило девушку на переходе

В Центральном районе Петербурга автомобиль наехал на девушку на пешеходном переходе.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в понедельник вечером, 14 марта, молодую девушку сбила машина. Произошло это на улице Маяковского.
На место дорожно-транспортного происшествия приехала карета скорой медицинской помощи.
По словам очевидцев происходящего, потерпевшая находилась в сознании. Несчастная продолжала лежать на асфальте и ждать медиков. В это время с ней разговаривали прохожие.
В настоящий момент еще нет данных о состоянии женщины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте в Петербурге. По факту случившего проводится проверка.