«Лежит, разговаривает»: на улице Маяковского авто сбило девушку на переходе

Скорая уже прибыла на место случившегося. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Скорая уже прибыла на место случившегося. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Центральном районе Петербурга автомобиль наехал на девушку на пешеходном переходе.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в понедельник вечером, 14 марта, молодую девушку сбила машина. Произошло это на улице Маяковского.

На место дорожно-транспортного происшествия приехала карета скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев происходящего, потерпевшая находилась в сознании. Несчастная продолжала лежать на асфальте и ждать медиков. В это время с ней разговаривали прохожие.

В настоящий момент еще нет данных о состоянии женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте в Петербурге. По факту случившего проводится проверка.