Пандемия не кончилась: петербуржцам напомнили о масочном режиме в городе

Пандемия не кончилась: петербуржцам напомнили о масочном режиме в городе
Масочный режим продолжает действовать в Петербурге. Фото: Pixabay

В Северной столице масочный режим никто не отменял.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, пандемия коронавируса еще не закончилась, в связи с этим в городе на Неве остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в понедельник, 14 марта, в прямом эфире «Радио России – Петербург».

Невзирая на это, в Петербурге продолжают мало-помалу снимать ограничения. Происходит это лишь по согласованию с главным санитарным врачом Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве со вторника, 15 марта, отменяется масочный режим. Об этом заявил мэр Москвы в своем блоге. Он отметил, что такой шаг позволяет сделать стабильное улучшение эпидемиологической ситуации. По словам Собянина, в сложившейся ситуации такое решение поддержит бизнес, который испытывает «санкционное давление».

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