Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром 15 марта

Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром 15 марта
Пробки составили 7 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

Петербургские дороги утром 15 марта сковали семибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом — затор растянулся почти на 9 километров. Движение практически парализовано на Народной улице, Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте и проспекте Большевиков в сторону Народной, а также на выездах из Кудрово.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Дворцовой набережной, набережной Обводного канала, у Балтийского вокзала. Кроме того, водители толкаются у метро «Горьковская», на набережной Макарова и Ждановской улице.

Бордовым выделены участки Краснопутиловской улицы, Московского проспекта, Витебского проспекта, проспекта Стачек, улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Светлановской площади, Богатырском проспекте, у метро «Черная речка», на Приморском проспекте, Парашютной улице, проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, набита подростками.

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