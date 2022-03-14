Машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, набита подростками

Во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 14 марта. Как отмечают очевидцы, в ДТП никто не пострадал.

По словам свидетелей случившегося, оба автомобиля сильно пострадали. На дороге раскидано большое количество запчастей, которые отлетели от машин при ударе. Кроме того, под одной из легковушек заметна большая лужа.

Скорая медицинская помощь и сотрудники Госавтоинспекции прибыли к месту аварии довольно быстро. Отмечается, что в автомобиле находились несколько подростков.

«И снова Боровой мост на Обводном, две сильно побитые, много запчастей от них, под одной огромная лужа, службы приехали быстро. Одна их машин была набита подростками», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.