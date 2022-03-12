Реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе

Реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе
ДТП на КАД. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Массовое ДТП произошло в Красногвардейском районе Петербурга. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился вечером 12 марта на участке кольцевой автодороги рядом со съездом на Пискаревский проспект. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, внедорожник и два фургона не смогли поделить проезжую часть. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и протаранил попутную «ГАЗель», после чего машина задела другой грузовик. В результате аварии передняя часть авто полностью превратилась в груду металла.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области под городом Волхов произошла смертельная авария с участием двух машин. Не выжили три человека.

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