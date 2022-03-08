В ДТП с большегрузом под Волховом погибли три человека

В ДТП с большегрузом под Волховом погибли три человека
В аварии погибли три человека. Фото: pixabay

В Ленинградской области под городом Волхов произошла смертельная авария с участием двух машин. Не выжили три человека.

Все случилось сегодня около 13 часов на 38-м километре автодороги Кириши — Городище — Волхов. По данным «Невских новостей», на трассе столкнулись две машины Mercedes: большегруз и легковой автомобиль.

В результате столкновения, согласно предварительной информации, погибли три человека из легковушки. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный бросил на проезжей части сбитую девушку-подростка в Вырице. После полуночи 8 марта правоохранителям поступило сообщение о госпитализации девушка 2005 года рождения. Она находилась в тяжелом состоянии в поселке Вырица.

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