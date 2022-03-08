Неизвестный бросил на проезжей части сбитую девушку-подростка в Вырице

В Гатчинском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства получения травм у 17-летней девушки. По предварительным данным, она попала под колеса автомобиля.

После полуночи 8 марта правоохранителям поступило сообщение о госпитализации девушка 2005 года рождения. Она находилась в тяжелом состоянии в поселке Вырица.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, девушка была забрана с проезжей части у пешеходного перехода, возможно, была сбита автомобилем.

Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью произошло смертельное ДТП на улице Седова. Водитель не справился с управлением, в результате чего погиб пешеход. По словам очевидцев, автомобилист не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где задел другой автомобиль, пробил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в бетонное крыльцо дома.