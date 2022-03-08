Иномарка пробила бетонную лестницу и сидящего на ней мужчину на Седова

Иномарка пробила бетонную лестницу и сидящего на ней мужчину на Седова
Смертельное ДТП на улице Седова. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Минувшей ночью произошло смертельное ДТП на улице Седова. Водитель не справился с управлением, в результате чего погиб пешеход.

Трагедия случилась во вторник, 8 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобилист не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где задел другой автомобиль, пробил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в бетонное крыльцо дома.

«Влетел в бетонную лестницу, на которой сидел одинокий мужчина», — написал автор записи.

От полученных травм прохожий скончался на месте, добавил пользователь. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка снесла рекламный стенд ночью на Измайловском проспекте. По словам очевидцев, иномарку подрезал красный Chevrolet Camaro. Лихач останавливаться не стал и скрылся с места происшествия.

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