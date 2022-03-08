Легковушка снесла рекламный стенд ночью на Измайловском

Легковушка снесла рекламный стенд ночью на Измайловском
ДТП на Измайловском проспекте. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Легковой автомобиль марки Skoda вылетел с проезжей части на тротуар и снес рекламный стенд на Измайловском проспекте.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 7 марта, у дома 4. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, иномарку подрезал красный Chevrolet Camaro. Лихач останавливаться не стал и скрылся с места происшествия.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 марта, на рассвете, случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Рядом со станцией метрополитена «Электросила» арендованная машина влетела в столб.

Оказалось, что за рулем сидел 28-летний мужчина. Они никогда раньше не привлекался за нарушение ПДД. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

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Легковушка снесла рекламный стенд ночью на Измайловском
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