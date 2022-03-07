Установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском

Стало известно, кто погиб за рулем каршеринга прошлой ночью на Московском проспекте в Петербурге.
7 марта, на рассвете, случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Рядом со станцией метрополитена «Электросила» арендованная машина влетела в столб. Как передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, стало известно, кто управлял иномаркой.
Оказалось, что за рулем сидел 28-летний мужчина. Они никогда раньше не привлекался за нарушение ПДД. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб.
В итоге мужчина погиб на месте. Вскоре прибыли врачи. Однако им уже ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Это стало первой и последней аварией погибшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Приозерском районе.