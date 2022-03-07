Установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском

Установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском
Авария со смертельным исходов произошла у метро "Электросила". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Стало известно, кто погиб за рулем каршеринга прошлой ночью на Московском проспекте в Петербурге.

7 марта, на рассвете, случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Рядом со станцией метрополитена «Электросила» арендованная машина влетела в столб. Как передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, стало известно, кто управлял иномаркой.

Оказалось, что за рулем сидел 28-летний мужчина. Они никогда раньше не привлекался за нарушение ПДД. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

В итоге мужчина погиб на месте. Вскоре прибыли врачи. Однако им уже ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Это стало первой и последней аварией погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Приозерском районе.

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