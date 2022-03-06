Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Приозерском районе

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Приозерском районе.

Дорожный инцидент случился в 12:01 мск 6 марта в деревне Ольховка.

На месте происшествия работала дежурная смена 143 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица техники.

В ходе ликвидации последствий ДТП спасатели деблокировали пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.