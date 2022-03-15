Россиянам раскрыли список товаров, которые в ближайшие дни должны подорожать на 74%

Россиянам раскрыли список товаров, которые в ближайшие дни должны подорожать на 74%
Совсем скоро ожидается резкий скачок цен на различные товары. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 17 марта ожидается удорожание ряда позиций, пользующихся высоким спросом у жителей России. Эксперты посоветовали гражданам страны поспешить в магазины и запастись некоторыми товарами прямо сейчас, пишет PRIMPRESS.

Уже известно, какая продукция в скором времени должна существенно прибавить в цене. Как рассказали специалисты сферы торговли, одна из солидных марок уже предупредила о росте отпускных цен. Такие планы озвучил бренд P&G.

Под известной маркой производятся косметика и бытовая химия. Ранее сообщалось, что фирма не оставит российских покупателей без своей продукции, однако инвестиции в страну будут прекращены.

Согласно последним данным, товары P&G действительно останутся на прилавках отечественных магазинов, а вот их стоимость неминуемо возрастет. Заметить разницу можно будет ориентировочно с 17 марта.

Стиральные порошки и капсулы, средства женской гигиены взлетят в цене примерно на треть, средства для уборки – на четверть, а продукция для профессиональной чистки – на 74 процента. Цены на детские гигиенические средства должны вырасти на 47, уходовая косметика для волос – на 63, бритвенные принадлежности – на 65, а зубные пасты – на 58 процентов.

Помимо обесценивания рубля к доллару на цены повлияло удорожание логистических услуг. Теперь доставка в Россию стала намного дороже, и поставщикам необходимо компенсировать затраты.

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