В Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети

В Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети
В Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети. Фото: пресс-служба Смольного

В текущем 2022 году продолжится реставрация интерьеров Соборной мечети в Санкт-Петербурге.

Соборная мечеть была возведена в 1910-1914 годах, и в этом году продолжится ее реставрация. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Отмечается, что с 2 000 по 2 015 годы были выполнены работы по реставрации гранитной облицовки фасадов и двух минаретов высотой 48 метров, а также майоликовой отделки порталов. Все работы производились за счет средств бюджета Северной столицы.

В 2016 году специалисты разработали документацию и выполнили первый этап работ по реставрации интерьеров, а с 2017 по 2019 годы работа продолжилась. В результате был отреставрирован молельный зал первого этажа и молельный зал для женщин, а также проведен ремонт крыши.

Из бюджета Петербурга было выделено еще 300 млн рублей на реставрационные работы в период с 2 000 по 2 021 годы. И вот сейчас, в 2022 году, специалисты продолжат работы в дополнительном молельном зале, расположенном на третьем этаже, где будет проведена реставрация паркета, потолков, стен, мраморной плитки и другого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время работ по реставрации в консерватории Римского-Корсакова был обнаружен старинный дореволюционный орнамент.

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