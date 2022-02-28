В ходе реставрации консерватории Римского-Корсакова обнаружили древний орнамент

Во время реставрационных работ в консерватории Римского-Корсакова был обнаружен старинный дореволюционный орнамент.

Древний след прошлого обнаружили в бывшем помещении домовой церкви консерватории Римского-Корсакова. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В ходе расчистки стен реставраторы нашли дореволюционный орнамент. По наблюдениям специалистов, находке может быть больше ста лет. На протяжении долгого времени орнамент прятался за слоями советской краски. Отмечается, что на разных участках стены таких слоев насчитывалось около 14.

Для сохранения древней росписи необходимо провести соответствующие работы. Завершение реконструкции планируется к 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по реставрации Медного всадника официально закончены. Со скульптуры начали снимать леса 14 февраля.