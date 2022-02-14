Медного всадника в Петербурге освобождают от строительных лесов

В Петербурге в понедельник приступили к демонтажу строительных лесов с памятника Петру I на Сенатской площади. Работы по реставрации официально закончены.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть обновленного Медного всадника уже через две недели, когда памятник полностью освободят от строительных лесов.

Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, реставраторы обновили сам монумент, отмостку и «Гром-камень», на котором стоит скульптура. Работы выполнялись по заказу Музея городской скульптуры.

На реставрацию Медного всадника потратили около 40 миллионов рублей. Последний раз памятник приводили в порядок 45 лет назад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские ученые определили возраст камня под Медным всадником.