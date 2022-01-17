Петербургские ученые определили возраст камня под «Медным всадником»

В Петербурге ученые установили примерный возраст Гром-камня, который является пьедесталом памятника Петру I «Медный всадник».

Специалисты из СПбГУ и Горного университета, как сообщает РИА Новости, изучили минеральные пробы, отобранные без вреда для пьедестала. Это были естественные сколы с поверхности камня, которые собирали с 2003 по 2018 годы.

Исследователи выяснили, что минеральный состав Гром-камня схож с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива. Возраст этих пород составляет порядка 1,5-1,6 миллиарда лет.

Однако точное место происхождения камня остается под вопросом. В СПбГУ отметили, что для точного определения возраста необходимо отобрать дополнительный материал и исследовать его специальными методами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от «бронзовой болезни» излечат статую коня «Медного всадника».