В Петербурге от «бронзовой болезни» излечат статую коня «Медного всадника»

Статую предстоит вылечить от «бронзовой болезни», которая представляет собой коррозию на поверхности бронзы. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Статую предстоит вылечить от «бронзовой болезни», которая представляет собой коррозию на поверхности бронзы. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Реставрация уже началась, скульптуру частично оградили лесами. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северной столице стартовала подготовка к реставрации символа города, выдающегося произведения монументального искусства, известного под названием «Медный всадник». Первый на очереди объект для восстановления – это бронзовый конь.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова. Статую предстоит вылечить от «бронзовой болезни», которая представляет собой коррозию на поверхности бронзы, что может привести к печальным последствиям. Специалисты уже определи очаги «бронзовой болезни».

«К сожалению, на поверхности бронзы выявлен ряд трещин», — заметила Ефремова.

По ее словам, любая трещина увеличивается со временем, попадает влага, что чревато для статуи негативными последствиями. При работах большое внимание реставраторы уделят задним, опорным ногам коня, которые держат весь вес скульптуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, скоро на территории курорта «Охта Парк» построят освещенную лыжную трассу с искусственным снегом.